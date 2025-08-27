إصابة مدافع المنتخب العراقي خلال معسكر بمصر و"ثلاثي" الزوراء يلتحق بالأولمبي

شفق نيوز- بغداد

‏تعرض مدافع المنتخب الوطني ونادي الشرطة العراقي، أكام هاشم، لإصابة خلال تدريباته مع فريق الشرطة بمعسكره التدريبي القائم حالياً في مصر.

‏وبهذه الإصابة سيغيب اللاعب هاشم، عن تدريبات فريق الشرطة وربما عن المباريات الرسمية مع المنتخب وفي دوري ابطال اسيا للنخبة بلقاء الشرطة مع السد القطري المقرر في العراق منتصف ايلول المقبل، كما سيكون خارج حسابات مدرب المنتخب الوطني غراهام ارنولد في بطولة كاس ملك تايلند مطلع ايلول.

ومن المؤمل أن يعود اكام هاشم إلى العراق بعد ان التاكد من الفحوصات الطبية لتشخيص الاصابة ومدى تاثيرها على جاهزيته، ‏وفي حال التاكد من ان الإصابة مؤثرة سيكون خارج حسابات مدربة غراهام وخارج قائمة المنتخب العراقي في بطولة ملك تايلاند التي قام الشهر المقبل في تايلاند.

ويواجه منتخب العراق لكرة القدم هونغ كونغ، ضمن أولى مبارياته المقررة في الرابع من أيلول المقبل، فيما يلتقي منتخب تايلاند المضيف مع منتخب فيجي في اليوم ذاته.

الى ذلك غادر ثلاثي الزوراء حسين حسن، كاظم رعد، وحيدر عبد الكريم معسكر مصر متجهين إلى ماليزيا للانضمام للمنتخب الأولمبي استعدادًا لتصفيات آسيا تحت 23 في كمبوديا.

بينما سيلتحق الثلاثي سجاد محمد فاضل وسجاد محمد مهدي للمنتخب الاولمبي بعد ختام معسكر القاهرة في 30 من الشهر الجاري.