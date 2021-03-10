إصابة لاعب بالدوري الكروي الممتاز بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي السماوة لكرة القدم، يوم الأربعاء، إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا.

وقال عضو الهيئة، علي عزيز لوكالة شفق نيوز، إن "الفحوصات المختبرية اثبتت إصابة مدافع الفريق اللاعب كرار كاظم بچاي بفيروس كورونا".

وبين، أن "اللاعب خضع للحجر الصحي داخل منزله"، لافتا إلى أن "المؤشرات تفيد بأن اللاعب أصيب بعد مباراة النجف قبل الأخيرة".

وكشف عزيز، عن "عقد الهيئة العامة للنادي اجتماعا موسعا مع جميع الأطراف الأربعاء المقبل لغرض مناقشة وضع نادي السماوة في الفترة الأخيرة وبيان الذمة المالية منذ عام 2018".