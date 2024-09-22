"إصابة قوية".. شتيغن يغادر مباراة برشلونة وفياريال محمولاً على نقالة

شفق نيوز/ تلقى الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، يوم الأحد، إصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام نظيره فياريال ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة ضد فياريال التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي من الليجا.

وتعرض تير شتيجن لإصابة قوية على مستوى الركبة، ولم يستطع الحارس الألماني استكمال المباراة التي يخوضها أمام فياريال في الدوري حيث خرج على نقالة.

وشوهد الحارس الألماني وهو يبكى بشدة أثناء خروجه من شدة إصابته في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي للشوط الأول من المباراة.

وأجبر مدرب الفريق هانز فليك على إجراء تبديل اضطراري حيث دفع بخدمات بينيا بدلاً من الحارس الألماني ليكمل اللقاء.