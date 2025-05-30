إصابة قد تبعد مدافع المنتخب العراقي عن لقاء كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ تعرض مدافع المنتخب العراقي مصطفى سعدون، يوم الجمعة، إلى إصابة بعضلة السمانة خلال تدريبات المنتخب، مما يرجح عدم مشاركته في المباراة أمام كوريا الجنوبية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز فأنه سيتم اليوم إجراء المزيد من الفحوصات الطبية والتأكد من حقيقة الاصابة التي تعرض لها مدافع المنتخب العراقي مصطفى سعدون التي ربما تبعده عن المنتخب في حال استوجب ذلك أمام كوريا الحنوبية.

وأجرى المنتخب العراقي الوحدة التدريبية الرابعة مساء أمس الخميس بتواجد 27 لاعباً في ملاعب مدينة البصرة الرياضية، تحضيراً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في الخامس من شهر حزيران/ يونيو المقبل ضمن الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.