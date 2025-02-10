إصابة فريق كرة قدم كامل.. فيديو للحادث الصادم

شفق نيوز/ تعرضت حافلة نادي دودوما جيجي التنزاني، يوم الاثنين، لحادث سير، تسبب بإصابة جميع اللاعبين.

وجاء الحادث بعد عودة الفريق من مباراة مع فريق نامونجو بالدوري المحلي لكرة القدم.

ووفقا لتقارير أولية من هيئة الإذاعة التنزانية، لم تحدث إصابات خطيرة بين اللاعبين نتيجة للحادث، باستثناء إصابات طفيفة.

وتعرضت الحافلة التي كانت تقل فريق دودوما لهذا الحادث في المنطقة الواقعة بين نانجورونكورو وسومانجا حيث سقطت السيارة في النهر.

وأكد الأمين العام للفريق، فورتوناتوس جونسون، الحادثة موضحا أن جميع اللاعبين مصابون.

وكان دودوما جيجي لعبوا بالأمس مباراة في الدوري التنزاني ضد نادي نامونجو، وانتهت بالتعادل 2-2.