إصابة أسطورة مانشستر يونايتد بالخرف

شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام بريطانية، إنه تم تشخيص بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي بالخرف.

وأوضحت صحيفة ”ديلي تيليغراف“ أن بوبي تشارلتون، البالغ من العمر 83 عاما، مصاب بالخرف، وذلك بعد 3 أشهر فقط من وفاة شقيقه الأكبر جاك.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن بوبي تشارلتون بات خامس لاعب من منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 يتم تشخيصه بمرض عصبي.

وجاء تشخيص إصابة تشارلتون بالخرف بعد أيام قليلة من وفاة زميله السابق، نوبي ستيلز.

وشارك تشارلتون في جميع مباريات منتخب إنجلترا في كأس العالم العام 1966، حين توج باللقب وهو التتويج الوحيد للأسود الثلاثة بالمونديال.

وفي العام نفسه فاز تشارلتون، الذي كان يلعب في خط الوسط بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وسجل تشارلتون 49 هدفا مع منتخب إنجلترا، كما سجل 249 هدفا في 758 مباراة مع مانشستر يونايتد، وكان لاعبا أساسيا في تتويج النادي بدوري أبطال أوروبا 1968 وهو التتويج الأول للفريق في البطولة.

كما كان تشارلتون أحد الناجين من كارثة ميونخ الجوية المأساوية العام 1958، والتي راح ضحيتها 23 شخصًا.

وحتى نهاية الموسم الماضي كان تشارلتون يحضر مباريات مانشستر يونايتد إلى جانب زوجته.

ووفقا للصحيفة فإن كلا من نوبي ستيلز، ومارتن بيترز، وجاك تشارلتون، وراي ويلسون، توفوا جميعا في العامين الماضيين بعد إصابتهم بالخرف، وجميعهم أعضاء في فريق العام 1966.