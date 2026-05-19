إصابة خطيرة لنجم برشلونة فيرمين لوبيز تحرمه من كأس العالم
شفق نيوز- متابعة
كشف خبير في جراحة العظام والإصابات، يوم الثلاثاء، عن الإصابة التي تعرض لها فيرمين لوبيز، نجم برشلونة، والتي ستحرمه من المشاركة في كأس العالم بأميركا وكندا والمكسيك، الصيف المقبل.
وكان من المتوقع أن يكون فيرمين لوبيز، أحد اللاعبين الأساسيين في المنتخب الإسباني في كأس العالم، إلا أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة ريال بيتيس، تستدعي خضوعه لعملية جراحية، لعلاج كسر في مشط القدم الخامس في قدمه اليمنى.
ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن الخبير في جراحة العظام والإصابات بيدرو لويس ريبول، قوله إن "لوبيز تعرض لكسر عرضي في عظم مشط القدم الخامس.. وهذا العظم معرض للكسر لسببين: الإجهاد الميكانيكي الناتج عن عدم توزيع الوزن بالتساوي على القدم، أو التواء مفاجئ في الكاحل يؤدي إلى التواء وكسر لاحق في العظم".
وأضاف ريبول: "إنّ أنسب إجراء للشباب هو الخضوع لعملية جراحية".
وأوضح، أنّ العملية "تتضمن تثبيت العظم باستخدام أنبوب داخلي، موجه بمسمار يضمن ضغط شظايا العظم"، مؤكداً أنّ هذه هي أفضل طريقة لضمان "التئام الكسر".
ويُشير تشخيص ريبول إلى أن فترة التعافي التقريبية ستستغرق حوالي شهرين.. بعبارة أخرى، من شبه المؤكد أن لوبيز لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم مع المنتخب الإسباني.