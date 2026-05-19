إصابة خطيرة لنجم برشلونة ‏فيرمين لوبيز تحرمه من كأس العالم

شفق نيوز- متابعة

كشف خبير في جراحة العظام والإصابات، يوم الثلاثاء، عن الإصابة ‏التي تعرض لها فيرمين لوبيز، نجم برشلونة، والتي ستحرمه من ‏المشاركة في كأس العالم بأميركا وكندا والمكسيك، الصيف المقبل‎.‎

وكان من المتوقع أن يكون فيرمين لوبيز، أحد اللاعبين الأساسيين في ‏المنتخب الإسباني في كأس العالم، إلا أن الإصابة التي تعرض لها في ‏مباراة ريال بيتيس، تستدعي خضوعه لعملية جراحية، لعلاج كسر في ‏مشط القدم الخامس في قدمه اليمنى.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن ‏الخبير في جراحة العظام والإصابات بيدرو لويس ريبول، قوله إن "لوبيز تعرض لكسر ‏عرضي في عظم مشط القدم الخامس.. وهذا العظم معرض للكسر ‏لسببين: الإجهاد الميكانيكي الناتج عن عدم توزيع الوزن بالتساوي على ‏القدم، أو التواء مفاجئ في الكاحل يؤدي إلى التواء وكسر لاحق في ‏العظم".

وأضاف ريبول: "إنّ أنسب إجراء للشباب هو الخضوع لعملية ‏جراحية".

وأوضح، أنّ العملية "تتضمن تثبيت العظم باستخدام أنبوب داخلي، موجه ‏بمسمار يضمن ضغط شظايا العظم"، مؤكداً أنّ هذه هي أفضل ‏طريقة لضمان "التئام الكسر".

ويُشير تشخيص ريبول إلى أن فترة التعافي التقريبية ستستغرق ‏حوالي شهرين.. بعبارة أخرى، من شبه المؤكد أن لوبيز لن يتمكن من ‏المشاركة في كأس العالم مع المنتخب الإسباني.