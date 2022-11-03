إصابة حارس و"داتا شو" ومحترف جديد.. المنتخب العراقي يستعد لوديتي الإكوادور والمكسيك

شفق نيوز / كثفَ المُنتخبُ العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تدريباته التي احتضنها ملعبُ الشعب الدوليّ تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور في 9 و12 من الشهرِ الحالي.

وحضرَ تدريبات اليوم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، بالإضافةِ إلى أعضاءِ لجنةِ الخبراء أنور جسام وحسن فرحان وصالح راضي.

وشارك في تدريباتُ اليوم (20) لاعباً هم كل من: جلال حسن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، كرار عامر ، سجاد جاسم ، مناف يونس ، أحمد زيروا ، أحمد يحيى ، محمد قاسم ، حسين جبار ، حمزه عدنان ، إبراهيم بايش، علي فائز ، زيد تحسين ، شهاب رزاق ، أحمد عبد الحسين ، علاء عباس ، حسن عبد الكريم ، أمجد عطوان وأيمن حسين.

وسيواصل اللاعبان الأخيران، التدريباتِ مع المنتخبِ العراقي لغاية يوم المُغادرةِ إلى إسبانيا بعد حصولهما على موافقةِ أنديتهما بالاستمرارِ مع الفريق لغاية انتهاءِ المبارياتِ الوديّة بضمنها التي ستجرى في العراق.

هذا وتأكدَ غيابُ الحارس أحمد شاكر، بعدَ أن أثبتت الفحوصاتُ الطبية وجودَ تمزقٍ في الرباطِ الصليبيّ، وبالتالي يتعذر عليه الاستمرارُ مع المُنتخبِ العراقي.

وسبقت تمرينات اليوم محاضرة فنيّة مُطولة من قبل الجهازِ الفنيّ للمنتخبِ الوطنيّ مع اللاعبين، وتمّ خلالها عرضُ (داتا شو) لبعضِ المتعلقات التي تخصُّ الجانبين الفنيّ والتكتيكيّ، مع التطرُّقِ لأساليب اللعب المُمكن تطبيقها في الوحداتِ التدريبيّةِ.

في السياق، تحدث عُضو الجهاز الفنيّ للمنتخبِ العراقي، نزار أشرف، عن جاهزيّةِ الفريق، وأن الجميع يتمتعُ بوضعٍ بدنيّ جيدٍ، ولا توجد إصاباتٌ، وأن الجهاز الفنيّ سيعمدُ على اللعبِ بطريقةٍ جَديدةٍ ومُغايرةٍ كون المنافسين القادمين هذه المرة مختلفين.

وأضاف أشرف، لوكالة شفق نيوز، أن "جانباً كبيراً من طريقةِ اللعب في مباراةِ الكهرباء الوديّة السبت المقبل التي قد تشهدُ تواجدَ المدرب الجديد للمنتخبِ، سيتم تطبيقها في المباريات المقبلة.

وأعرب نزار أشرف، عن أمله أن "يستوعبَ اللاعبون الأسلوبَ والطريقة التي يسعى إلى تطبيقها في المباريات القادمة".

أما مدربُ الحراس صالح حميد، فقد أكدَ استعدادِ حراسه، موضحاً أن "الحارسين جلال حسن، ودولفان مهدي، هُما الأفضلُ في آخر موسمين قياساً لما يقدمانه مع أنديتهما، بالإضافةِ إلى الحارسِ حسن أحمد، حارس المنتخب الأولمبي سابقاً، هو أيضاً من المواهب الشَابةِ التي سيكون لها مستقبلٌ كبيرٌ.

وعن تعويضِ إصابةِ الحارس أحمد شاكر بحارسٍ رابع، تابع حميد، خلال حديثه للوكالة: "بسببِ الإجراءاتِ الإداريّة وصعوبة استحصالِ الفيزا تعذر علينا إضافة حارس آخر، لذلك سنكتفي بالثلاثةِ المتواجدين معنا".

ومع نهايةِ التدريبات التي اختتمت بتمارين الاسترخاءِ باستثناء أيمن حسين الذي تدربَ بشكلٍ منفرد وبإشرافٍ مباشرٍ من قبل مدربِ الفريق راضي شنيشل، تركزَ التدريبُ في منطقةِ الثلث الهجوميّ وداخل منطقةِ الجزاء بضمنها تمارين التهديف على المرمى بمُشاركةِ الحارس حسن أحمد.

وفي سياق متصلٍ، من المؤمل أن يلتحقَ، غداً الجمعة، لاعبُ نادي ثون السويسري هيران أحمد، بتدريباتِ المُنتخبِ الوطنيّ بناءً على رغبةِ اللاعب في التواجدِ في معسكرِ بغداد، بالرغم من رفضِ إدارةِ ناديه تفرغه لمُبارياتِ المُنتخبِ العراقي الوديّة.