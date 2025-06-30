إصابة جديدة تربك حسابات سيدات العراق قبل لقاء الهند

شفق نيوز - بغداد / شيانغ

أجرى المنتخب العراقي للسيدات تدريباته، يوم الاثنين، تحضيراً لمواجهةِ منتخب الهند بعد غدٍ الأربعاء ضمن الجولةِ الرابعة من تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا في أستراليا 2026.

وجرت التدريبات في الملعب الفرعي لمجمع مدينة شيانغ ماي الرياضي في تايلاند، قادها المدربُ عبد الوهاب أبو الهيل، وملاكه الفني المُساعد، وشهد غيابَ حارسة المرمى سلار عبّد الواحد، المصابة في وقتٍ سابق، والمدافعةَ روزين أبو زير التي تعرضت لإصابةٍ في مباراة تايلاند، إذ أثبتت الفحوصاتُ الطبيّة حاجتها إلى الراحة لنحو أسبوعين، فيما ستعود اللاعبةُ إيلاف شريف إلى مباراةِ الهند بعد انتهاء فترة الإيقاف عنها لمباراتي منغوليا وتايلاند.

ويملك منتخب العراق للسيدات أربعَ نقاط من ثلاث مبارياتٍ خاضها أمام تيمور الشرقية ومنغوليا وتايلاند، فيما ستكون مباراةُ الهند الأخيرةَ للمنتخب له في التصفيات.