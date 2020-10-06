سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كورونا يتوغل في ليفربول ويصيب لاعباً آخر

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-06T12:21:33+0000
كورونا يتوغل في ليفربول ويصيب لاعباً آخر

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم يوم الثلاثاء أن نتيجة اختبار شيردان شاكيري لكوفيد-19 جاءت إيجابية، بعد يوم واحد من عودة لاعب ليفربول لتشكيلة بلاده لأول مرة منذ أكثر من عام واحد.

ووصل شاكيري، الذي خاض آخر مباراة مع سويسرا في دوري الأمم في يونيو حزيران من العام الماضي، إلى فندق المنتخب الوطني يوم الاثنين قبل خوض مباراة ودية على أرضه أمام كرواتيا يوم الأربعاء.

وقال الاتحاد السويسري إنه تم عزل شاكيري عن باقي التشكيلة.

وأضاف ”نحن نستوضح كيفية التعامل مع سلطات الصحة المحلية“.

وأصيب ساديو ماني وتياجو ألكانتارا، وهما زميلان لشاكيري في ليفربول، بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير.

ويمثل هذا الأمر ضربة جديدة لشاكيري الذي لا يشارك مع ليفربول.

وظهر شاكيري في سبع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكان ضمن التشكيلة الأساسية في مناسبتين فقط، ولم يظهر هذا الموسم سوى في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وكان شاكيري قد طلب استبعاده من تشكيلة سويسرا العام الماضي للتركيز على اللعب مع ناديه ولم ينضم قبل استدعائه في هذه المرة.

وستلعب سويسرا أيضا في ضيافة إسبانيا في دوري الأمم يوم السبت ثم تواجه ألمانيا بعدها بثلاثة أيام.

related

كورونا يلاحق ليفربول إلى جبال الألب

Date: 2020-08-18 14:30:24
كورونا يلاحق ليفربول إلى جبال الألب

فالفيردي يطعن برشلونة: تدريب بلباو أفضل شيء قمت به والريال مرشح لحصد الليغا

Date: 2020-02-13 17:14:27
فالفيردي يطعن برشلونة: تدريب بلباو أفضل شيء قمت به والريال مرشح لحصد الليغا

الكشف عن هوية لاعب برشلونة المصاب بكورونا

Date: 2020-08-12 16:10:46
الكشف عن هوية لاعب برشلونة المصاب بكورونا

ليفربول يصدم فيرجيل فان ديك

Date: 2019-09-09 17:27:04
ليفربول يصدم فيرجيل فان ديك

تشيلسي يعلن إصابة لاعبه بكورونا

Date: 2020-03-13 08:46:03
تشيلسي يعلن إصابة لاعبه بكورونا

الدوري الانكليزي يختار أفضل لاعب في 2020

Date: 2020-07-24 14:24:45
الدوري الانكليزي يختار أفضل لاعب في 2020

ليفربول يجهز على تشيلسي بثنائية

Date: 2020-09-20 17:40:57
ليفربول يجهز على تشيلسي بثنائية

عملاق اسباني يخطط لضم محمد صلاح بـ 130 مليون يورو

Date: 2019-11-04 15:22:49
عملاق اسباني يخطط لضم محمد صلاح بـ 130 مليون يورو