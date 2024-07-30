إصابة تضرب دفاعات ريال مدريد

شفق نيوز/ تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، نبأ غير سار، خلال مران الفريق مساء الإثنين، ضمن الجولة التحضيرية التي يخوضها الميرنجي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الصحفي ماريو كورتيجانا بشبكة "ذا أتلتيك"، فإن المدافع خيسوس فاييخو، اضطر لترك المران منذ قليل"، مردفاً: "فاييخو يعاني من مشاكل عضلية منذ الأسبوع الماضي، ولذلك تم استدعاء الشاب خوان مارتينيز".

وأوضح كورتيجانا، أن "فاييخو لم يكمل آخر دورتين تدريبيتين مع الفريق قبل السفر للولايات المتحدة واليوم".

يُذكر أن ريال مدريد فشل في التعاقد مع المدافع الفرنسي ليني يورو من صفوف ليل، والذي انضم لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقرر أنشيلوتي الاعتماد على فاييخو كمدافع رابع في الفريق، وعدم إبرام أي صفقة دفاعية أخرى لتدعيم صفوف الملكي.