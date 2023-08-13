شيركو كريم في قلعة أربيل لموسم آخر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي أربيل الرياضي لكرة القدم، يوم الأحد، استمرار نجمه شيركو كريم، مع الفريق للموسم المقبل.

وقال عضو إدارة النادي، ومشرف الفريق ديدار حامد، لوكالة شفق نيوز، إن "شيركو طلب مبلغ قدره 400 مليون دينار، عن عقده لتمثيل فريق أربيل الموسم المقبل، وبعد محاولات عدة، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي معين، ليقرر البقاء لموسم آخر".

يذكر أن نادي أربيل، حقق المركز الثاني في بطولة كأس العراق، بعد خسارته أمام فريق القوة الجوية في المباراة الختامية بنتيجة 0-1.