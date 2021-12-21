سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شيركو كريم: أربيل يمر بأزمة وننتظر الشتاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-21T05:53:17+0000
شيركو كريم: أربيل يمر بأزمة وننتظر الشتاء

شفق نيوز / أكد لاعب المنتخب العراقي ونادي أربيل، شيركو كريم، يوم الثلاثاء، أن النادي يمر بأزمة كبيرة بعد تراجع ترتيبه في قائمة فرق الدوري الممتاز، حتى بات ضمن مراتب الخطر والمهددة بالهبوط، خصوصاً مع قرار الاتحاد هبوط أربعة فرق أخيرة إلى الدرجة الأولى.

وقال كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق أربيل يمر بأصعب الظروف لاسيما بعد نزيف النقاط في مباريات الدوري الممتاز، حتى صار موقعه في مكان لا يحسد عليه، بعد أن كان في مقدمة الفرق لمواسم عديدة يقبع الآن في المركز 18 في جدول الترتيب".

وأوضح أن "أسباباً عدة جعلت النادي يتأخر في الترتيب الذي لا يليق باسمه الكبير، ومنها تغيير المدربين وعدم الاستقرار والإصابات التي لحقت بلاعبين بارزين"، مردفاً بالقول: "اللاعبون عازمون على تقديم كل مالديهم لإنقاذ النادي من الهبوط".

وأضاف كريم، أن "إدارة النادي تعمل بجهد كبير لترتيب الوضع، لأنها تعي اهمية فريق الكرة، وتواجده في الدوري الممتاز"، مؤكداً أن "الفريق سيظهر بشكل مغاير في المرحلة الثانية، إذ سيتم ضم لاعبين جدد على مستوى عال، بعد اختيارات المدرب الجديد نزار محروس، والاتفاق مع الإدارة، وسيرى الجمهور حدوث تغيير إيجابي في النتائج وتحسين ترتيب النادي في قائمة فرق الدوري الممتاز".

related

اتحاد القدم يجري تغييرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

Date: 2019-10-23 22:14:42
اتحاد القدم يجري تغييرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

لأسباب خاصة.. مدربا اربيل يقدمان استقالتهما ويغادران أسوار النادي

Date: 2021-05-16 08:22:56
لأسباب خاصة.. مدربا اربيل يقدمان استقالتهما ويغادران أسوار النادي

التعادل السلبي يحسم قمة أربيل والقوة الجوية في الممتاز

Date: 2021-06-27 20:38:18
التعادل السلبي يحسم قمة أربيل والقوة الجوية في الممتاز

نادي اربيل يتفق مع دهوك لاستضافة مباراتين من الدوري الممتاز

Date: 2021-02-19 16:05:07
نادي اربيل يتفق مع دهوك لاستضافة مباراتين من الدوري الممتاز

إدارة أربيل تعين مدربين مساعدين لفريقها الكروي

Date: 2021-05-16 15:59:32
إدارة أربيل تعين مدربين مساعدين لفريقها الكروي

نفط الوسط يخطف الفوز من اربيل في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-03-16 12:32:38
نفط الوسط يخطف الفوز من اربيل في دوري الكرة الممتاز

اسباب تراجع نادي أربيل في الدوري الممتاز: المال والهداف

Date: 2020-12-27 07:48:23
اسباب تراجع نادي أربيل في الدوري الممتاز: المال والهداف

أربيل يربك حسابات الصناعات الكهربائية بفوز مهم في الممتاز

Date: 2021-07-14 18:47:27
أربيل يربك حسابات الصناعات الكهربائية بفوز مهم في الممتاز