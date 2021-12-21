شيركو كريم: أربيل يمر بأزمة وننتظر الشتاء

شفق نيوز / أكد لاعب المنتخب العراقي ونادي أربيل، شيركو كريم، يوم الثلاثاء، أن النادي يمر بأزمة كبيرة بعد تراجع ترتيبه في قائمة فرق الدوري الممتاز، حتى بات ضمن مراتب الخطر والمهددة بالهبوط، خصوصاً مع قرار الاتحاد هبوط أربعة فرق أخيرة إلى الدرجة الأولى.

وقال كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق أربيل يمر بأصعب الظروف لاسيما بعد نزيف النقاط في مباريات الدوري الممتاز، حتى صار موقعه في مكان لا يحسد عليه، بعد أن كان في مقدمة الفرق لمواسم عديدة يقبع الآن في المركز 18 في جدول الترتيب".

وأوضح أن "أسباباً عدة جعلت النادي يتأخر في الترتيب الذي لا يليق باسمه الكبير، ومنها تغيير المدربين وعدم الاستقرار والإصابات التي لحقت بلاعبين بارزين"، مردفاً بالقول: "اللاعبون عازمون على تقديم كل مالديهم لإنقاذ النادي من الهبوط".

وأضاف كريم، أن "إدارة النادي تعمل بجهد كبير لترتيب الوضع، لأنها تعي اهمية فريق الكرة، وتواجده في الدوري الممتاز"، مؤكداً أن "الفريق سيظهر بشكل مغاير في المرحلة الثانية، إذ سيتم ضم لاعبين جدد على مستوى عال، بعد اختيارات المدرب الجديد نزار محروس، والاتفاق مع الإدارة، وسيرى الجمهور حدوث تغيير إيجابي في النتائج وتحسين ترتيب النادي في قائمة فرق الدوري الممتاز".