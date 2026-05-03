شياطين مانشستر تخمد انتفاضة ليفربول بثلاثية دراماتيكية

شفق نيوز- متابعة

حقق مانشستر يونايتد، مساء الأحد، فوزاً دراماتيكياً على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2، في قمة الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكراً عبر ماتيوس كونيا في الدقيقة السادسة، قبل أن يعزز بينيامين سيسكو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بتقدم يونايتد 2-0.

وفي الشوط الثاني، انتفض ليفربول وقلص الفارق سريعاً عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 47، ثم أدرك كودي جاكبو التعادل في الدقيقة 56.

لكن مانشستر يونايتد استعاد تقدمه مجدداً عبر كوبي ماينو في الدقيقة 77، ليحسم المواجهة بثلاث نقاط ثمينة.

ورفع يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 58 نقطة في المركز الرابع.