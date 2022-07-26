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"شوان مامو" مديراً إدارياً للقلعة الصفراء والإدارة تستعد لتكريمه بمباراة اعتزال

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-26T08:27:49+0000
"شوان مامو" مديراً إدارياً للقلعة الصفراء والإدارة تستعد لتكريمه بمباراة اعتزال

شفق نيوز / قررت الهيئة الادارية لنادي أربيل، اليوم الثلاثاء، تعيين كابتن فريقها الكروي حيدر قارمان الملقب بـ "شوان مامو" مديراً ادارياً لفريق كرة القلعة الصفراء للموسم المقبل، فيما بينت انها ستقيم مباراة اعتزالية تليق بمشوار قارمان و"تكريما" للسنوات التي قضاها مع الفريق.

وقال رئيس نادي أربيل وليد عارب لوكالة شفق نيوز "لقد قررت الادارة تعيين اللاعب الكبير حيدر قارمان مديراً للفريق بعد ان قرر توديع الملاعب والاعتزال عن اللعب رسمياً".

وأضاف عارب أن "قرار الإدارة بتعيين قارمان مديراً للفريق جاء نظراً للخدمة الطويلة التي أمضاها في نادي أربيل"، مبيناً أن "إدارة النادي قررت تنظيم مباراة إعتزالية للاعب حيدر قارمان تكريماً للسنوات التي قضاها في خدمة كرة أربيل".

وأوضح رئيس نادي أربيل أن "مراسم الاعتزال ستكون على مستوى عالٍ تليق بمشواره وتاريخه الكروي الحافل الذي أمضاه مع النادي".

واللاعب حيدر قارمان الملقب بـ "شوان مامو" هو كابتن فريق نادي أربيل لكرة القدم، وهو من مواليد عام 1985، ويلعب في مركز وسط.

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