شوارع بغداد تكتظ بالمحتفلين بفوز المنتخب العراقي على عُمان (فيديو وصور)

شفق نيوز/ اكتظت شوارع العاصمة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بالجماهير المحتفلة بفوز المنتخب العراقي على نظيره العُماني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وما إن أطلق حكم مباراة المنتخب العراقي ونظيره العُماني معلناً نهاية المباراة بفوز العراق حتى بدأت الاحتفالات من المنازل والمحال التجارية والمقاهي بإطلاق الألعاب النارية قبل أن تنطلق الجماهير للتعبير عن فرحتها بهذا الفوز في مختلف شوارع ومناطق العاصمة بغداد.

عدسة وكالة شفق نيوز تجولت في عدد من المناطق لمواكبة هذه الاحتفالات التي غصت بها الشوارع وتسببت باختناقات مرورية، وعلى الرغم من معاناة العراقيين من الزحامات المرورية إلا أن لهذه نكهة خاصة تجعلها مميزة ومحببة لدى أغلبية المواطنين.

ومن اللافت للانتباه أن هذه الاحتفالات لم تشهد إطلاق العيارات النارية، هذه الظاهرة التي رافقت احتفالات العراقيين بفوز المنتخب العراقي في السنوات الماضية والتي بدأت تضمحل في السنوات الأخيرة حتى كادت تصبح ذكرى من الماضي.

وتمكن "أسود الرافدين" من الفوز على منتخب عُمان بهدف دون رد في المباراة التي جرت ضمن الجولة السادسة من تصفيات المجموعة الثانية للقارة الآسيويّة المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب السلطان قابوس الدولي في بوشر بالعاصمة العمانية مسقط، عند الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل للمنتخب العماني، جاء الهدف عن طريق اللاعب يوسف الأمين في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده للنقطة 11 بالمركز الثاني مؤقتاً بانتظار مباراة الكويت والأردن، وتجمد رصيد عمان عند النقطة 6 بالمركز الرابع.