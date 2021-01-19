شهربان يهزم نفط البصرة بخماسية ويقفز الى المركز الخامس بدوري الصالات الممتاز

شفق نيوز/ تغلب نادي شهربان لكرة الصالات على فريق نفط البصرة، بخمسة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في ديالى.

وقال رئيس نادي شهربان لطيف خلف لوكالة شفق نيوز؛ ان فريق شهربان للصالات حقق فوزا كبيرا على فريق نفط البصرة بخماسية في المباراة التي اقيمت على قاعة المقدادية المغلقة اليوم الثلاثاء.

وأكد خلف؛ أن فريقه قفز الى المركز الخامس في جدول الترتيب بعد فوزه المهم على صالات نفط الجنوب الذي يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب دوري الصالات العراقي.

وخاض صالات شهربان 14 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 4 مباريات اخرى.