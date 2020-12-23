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شهربان يهزم مصافي الوسط بدوري الصالات الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-23T15:04:14+0000
شهربان يهزم مصافي الوسط بدوري الصالات الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق شهربان ممثل ديالى في دوري الصالات الممتاز فوزا مهما على نادي مصافي الوسط بنتيجة 5-4 في المباراة التي اقيمت على قاعة نادي المقدادية المغلقة في بعقوبة.

 وقال حارث احمد المشرف على فريق شهربان لكرة الصالات في حديث لوكالة شفق نيوز ان فريقه استعاد روح الفوز بعد سلسلة من النتائج السلبية الماضية لظروف فنية ومالية مرجحا تصاعد مستوى الفريق في المباريات القادمة.

واضاف ان الفوز على مصافي الوسط احد فرق المقدمة في دوري الصالات  بداية  للزحف نحو المراكز المتقدمة في جدول الترتيب

يذكر ان فريق شهربان لكرة الصالات خاض 8 مباريات فاز في اثنتين وتعادل مثلهما وخسر 4 مباريات.

 

 

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