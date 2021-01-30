شهربان يمنى بخسارة ثقيلة امام الشرقية الواسطي في دوري الصالات

شفق نيوز/ مُني نادي شهربان ممثل محافظة ديالى في دوري الصالات الممتاز بخسارة ثقيلة أمام نظيره الشرقية من محافظة واسطة بخمسة أهداف لهدفين في المباراة التي اقيمت على قاعة نادي المقدادية في ديالى.

وقال رئيس نادي شهربان لطيف التميمي لوكالة شفق نيوز، ان الفريق فقد زمام السيطرة على المباراة رغم اسبقيته بهدف اول بسبب تراخي اللاعبين والإرهاق الذي أصابهم نتيجة مشاركة بعضهم في مباريات ضمن الساحات المكشوفة.

واضاف أن غياب هداف الفريق مصعب جمال صعّب مهمة صالات شهربان الذي كان يسعى للحفاظ على سلسلة النتائج الجيدة والمتصاعدة.

يحتل فريق شهربان المرتبة السادسة في ترتيب دوري الصالات، وخاض الفريق 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 5 مباريات اخرى.