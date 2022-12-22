شهران من "الفراغ الإداري".. نادي الديوانية يفشل بانتخاب هيئته المؤقتة

شفق نيوز/ فشلت الهيئة العامة لنادي الديوانية الرياضي، يوم الخميس، في عقد اجتماعها الاستثنائي المخصص لانتخاب الهيئة المؤقتة لإدارة النادي.

وذكر النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهيئة العامة فشلت بعقد اجتماعها الخاص بانتخاب الهيئة المؤقتة مجدداً، وبذلك تستمر معاناة نادي الديوانية بعدم وجود هيئة إدارية (فراغ إداري) مع صمت رهيب من قبل المؤسسات الرياضية المعنية".

يشار الى ان نادي الديوانية من دون هيئة إدارية منذ أكثر من شهرين.

ويحتل فريق الديوانية لكرة القدم المركز ما قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز، متساوي بالنقاط مع فريق الصناعة برصيد نقطتين لكل منهما لكنه يتقدم عليه بفارق الأهداف، بعد تعرضه لعدة هزائم كان آخرها أمام فريق نادي الكرخ 0-3، ويلاقي الديوانية في الجولة 12 مضيفه فريق الصناعة على ملعب الأخير يوم الأحد المقبل.