شهد يأسف على عدم التحاق "جستن ميرام": سنواجه زامبيا باللاعبين المحليين

شفق نيوز/ ذكر عبد الغني شهد مدرب المنتخب الوطني العراقي، مساء يوم السبت، أن مباراة المنتخب أمام زامبيا ستكون باللاعبين المحليين، معللاً ذلك بأن المباراة خارج ايام "الفيفا دي" وصعب ان يلتحق المحترفون لارتباطهم مع أنديتهم .

وقال شهد في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بعد وحدة تدريبية للمنتخب، "إننا حاولنا وصول المحترفين جستن ميرام، وعلي الحمادي، وامير العماري وزيدان اقبال قبل المدة المقررة دوليا"، مستدركا القول "لكن لم نتمكن من التحاقهم ولهذا سيكون التحاقهم قبل 72 ساعة من لقاء العراق والامارات المقرر يوم 24 من هذا الشهر".

واوضح ، انه مع التزاماتهم بانديتهم وهذا واقع حال يجب أن نتعامل معه.

وركز مدرب المنتخب على اللاعب جستن ميرام ، وقال ان ميرام يمتلك جوانب فنية تخدمنا وطلبت من المدير الاداري لمنتخبنا غيث المهنا ان يحاول الحاقه مع المنتخب يوم 17 إلا أن هذا لن يحصل لصعوبة الأمر ولان ذلك حق من حقوق ناديه ولهذا سيحضر يوم 21 من هذا الشهر حسب ما متبع بلوائح الاتحاد الدولي ".

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الزامبي ودياً في 18 من الشهر الجاري على ملعب المدينة بغداد، وذلك استعداداً لمواجهة منتخبي الإمارات وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.