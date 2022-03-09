شهد يعلن القائمة الأولية للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي عبد الغني شهد، قائمة أولية للمنتخب العراقي، للمباراة الودية مع منتخب زامبيا في الـ18 من مارس/آذار الجاري.

ويستعد أسود الرافدين لاستضافة المنتخب الإماراتي في تاسع جولات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في الـ24 من مارس/آذار الجاري.

وقال المتحدث باسم اتحاد كرة القدم احمد عودة الموسوي، في مؤتمر صحفي، إن القائمة الأولية تألفت من 46 لاعباً، على أن يتم اختزالها ب28 لاعباً لمبارتي الامارات وسوريا.

وأضاف ان هذه التشكيل جاءت من قناعة المدرب رغم استفسارات المتسائلين والمعترضين بسبب العدد الكبير والوقت القصير لإعداد المنتخب، مبينا ان شهد هو من يتحمل اختياراته ولم يتدخل الاتحاد بهذا الشأن وبالتأكيد لديه هدف من خلال هذا الاختيار.

واضاف الموسوي، "نحن في كثير من المؤتمرات نُسأل لماذا لا يستدعى فلان، لماذا لايختار فلان، ولهذا نقول ان الاتحاد غير ملزم، الاتحاد مسؤول فقط عن اختياره للمدرب، ولهذا هو المسؤول الاول عن التشكيلة، فهو من يساءل عن اختيار اللاعبين لثلاث مباريات مقبلة وهنا اختار التشكيلة حتى لا يتهمونا بأن الاتحاد اختار فلان او استبعد فلان، مؤكدا ان هذا الاجراء هو لما جاء من اتهامات سابقة بان الاتحاد استدعى وابعد فلان لاعب.