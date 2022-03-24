شهد يعلق على فوز المنتخب العراقي بجملة واحدة: بغداد أنت في دمي

شفق نيوز/ أدلى مدرب المنتخب العراقي عبد الغني شهد بجملة واحدة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة العراق والامارات وانتهت بفوز الأول.

وقال شهد حرمنا من اللعب في بغداد واقول: بغداد لا تتألمي، بغداد انتِ في دمي" ليغادر بعدها قاعة المؤتمرات.

واستطاعَ المنتخب تسجيلَ أول فوز له بعد خمسة تعادلاتٍ وثلاث خسارات، وهو الفوزُ الذي تحقق بقيادة المدرب عبد الغني شهد، الذي قادَ المنتخبَ في أول مباراة رسميّة في التصفياتِ بعد أن قاده المدربان ديك ادفوكات وزيليكو بيتروفيتش.

ويتصدر منتخبُ كوريا الجنوبية المجموعة برصيدِ 23 نقطةً، يله منتخب إيران ثانياً برصيد 21، وكلاهما بلغَ مونديال قطر 2022 ، ثم منتخب الإمارات ثالثاً برصيد 9 نقاط ثم العراق رابعاً برصيد 8 نقاط، ثم منتخب لبنان خامساً بستِ نقاطٍ، وأخيراً سوريا في المركز السادس بخمسِ نقاط.