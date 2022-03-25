شهد يضع خارطة طريق في السعودية استعداداً للقاء سوريا الحاسم

شفق نيوز/ اكد المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم محمد عماد، ان بعثة المنتخب ستبقى في المملكة العربية السعودية لغاية مطلع الأسبوع المقبل.

وقال محمد عماد لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد العراقي وبالتنسيق مع الكادر التدريبي قرر بقاء المنتخب في السعودية وعدم العودة الى بغداد ومن ثم التوجه الى الامارات لخوض المباراة الاخيرة امام سوريا الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واضاف ان وفد المنتخب سيبقى في المملكة العربية السعودية لغاية يوم الاحد حيث سيكون موعد السفر الى دبي استعدادا للقاء الاخير.

واشار الى ان الجهاز الفني قيادة عبد الغني شهد قرر البدء بتدريبات للمنتخب بدءاً من مساء اليوم في السعودية حاليا، مبينا ان التدريبات ستكون بشكل منتظم لحين المغادرة الى دبي الاحد المقبل.

وتمكن المنتخب العراقي لكرة القدم، امس الخميس، من خطف ثلاث نقاط مهمة من نظيره الإماراتي بعد تحقيق فوز مستحق بهدف دون رد، ليقترب من خطف نصف بطاقة الملحق المؤهل لكأس العالم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب حسين علي، في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى النقطة 8 بالمركز الرابع، ويتجمد رصيد الإمارات عند النقطة 9 بالمركز الثالث.