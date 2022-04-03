شهد يستبق اقالته من تدريب المنتخب العراقي بالعودة إلى أحضان نفط الوسط

شفق نيوز/ استبق مدرب المنتخب العراقي عبد الغني شهد، يوم الأحد، ما سيسفر عنه اجتماع الاتحاد العراقي لكرة القدم المزمع عقده يوم غد الاثنين، بشأن مصيره مع المنتخب الكروي، بالعودة إلى تدريب نادي نفط الوسط الناشط في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال نائب رئيس نادي نفط الوسط، هيثم بعيوي، لوكالة شفق نيوز، إن "عبد الغني شهد ومساعده حيدر نجم، قررا رسميا العودة إلى تدريب فريق النادي الكروي وباشرا بإعداد الفريق لمواجهة المتصدر فريق الشرطة في منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز".

واشار الى ان "شهد ونجم عادا لقيادة فريق النادي بعد إكمال مهمتهما في قيادة المنتخب العراقي لمباراتي الإمارات وسوريا الأخيرتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022".

وأضاف بعيوي أن "شهد ونجم سيعدان فريق نفط الوسط لمباريات الدوري بجولاته المهمة المقبلة، إذ سيواجه فريق نادي الشرطة ضمن منافسات الجولة 26 يوم غد الاثنين في الساعة العاشرة مساءً على ملعب النجف وهو مستعد للمواجهة".

وبين ان "ادارة النادي مستعدة أن تسهم بأي مهمة وطنية تكلف بها او يطلب منها كما فعلت بتفريغ المدربين غني ونجم في وقت سابق".

ولفت الى ان "بقاء شهد مع المنتخب من عدمه لم يحسم بعد وربما سيكون هناك اجتماع لاتحاد الكرة مرتقب بهذا الشأن وفي كل الاحوال ادارة النادي تعتز بمدربها وفي نفس الوقت لا تمانع في أي جانب يخدم من خلاله العراق".

وقاد مدربا فريق كرة نفط الوسط عبد الغني شهد ومساعده حيدر نجم، المنتخب العراقي في مباراتيه بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم وتمكن المنتخب من تحقيق الفوز على منتخب الإمارات 1-0 وتعادل في الثانية مع سوريا 1-1.

وكان خلف جلال عضو اتحاد الكرة العراقي قال في وقت سابق من اليوم الأحد، لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد حدد يوم غدٍ الاثنين موعداً للاجتماع المرتقب في بغداد لمناقشة أهم النقاط الخاصة التي تخدم مشوار منتخباتنا الوطنية للمرحلة المقبلة وكذلك مناقشة إخفاق منتخبنا في بلوغه مونديال قطر 2022".