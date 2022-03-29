شهد يدافع عن تغييرات الدقائق الأخيرة ويعلق على تصرف زيدان اقبال

شفق نيوز/ دافع مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، عبد الغني شهد، يوم الثلاثاء، عن التغييرات التي أجراها في وقت متأخر من زمن المباراة مع المنتخب السوري، فيما عزا عدم فوز العراق بالمباراة إلى أنه استلم مهمته في وقت "صعب جداً".

وقال شهد في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة العراق وسوريا والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، إن "وضع المنتخب الوطني عند استلامنا له كان صعب جداً لدرجة ان افضل لاعب كان هو حارس المرمى فهد طالب على مدار التصفيات".

واشار الى ان "هناك فقراً في التسجيل وضعف في الشق الدفاعي وحاولنا في المباراتين (الامارات وسوريا ) تصحيح المسار واعتقد انه شيء ايجابي ان نعود الى المنافسة في اخر مباراتين".

واضاف "الهدف المبكر للفريق السوري اربك حساباتنا اضافة الى اضاعتنا الكثير من الفرص واعتقد انه خلال المباراتين قدمنا ما علينا من اداء".

وبشأن رفض اللاعب زيدان اقبال، المشاركة في المباراة عندما طلب منه ذلك في الدقيقة 84، اوضح شهد "زيدان اقبال موهبة شابة وسيكون له شأن كبير ونحن نحترم قراره فهو عائد له".

وعن تأخره في اجراء التغييرات لبعض اللاعبين، بين شهد "لا اعتقد أننا تأخرنا في التبديلات فمعظمها كانت واقعية وكانت الفكرة هي ضخ لاعبين اكثر في الشق الهجومي من اجل الحصول على الفرص وبالفعل تحصل علاء عباس ومهند عبد الرحيم على اكثر من فرصة وهذا شيء ايجابي ضمن تعاملنا بواقعية المباراة من اجل الفوز".

ولفت الى ان "الفريق السوري بالغ في اضاعة الوقت والرجوع الى الخلف"، مضيفا "الفترة التي عملنا فيها كانت جيدة قياساً بالوقت القصير، وقدمنا اداء جيداً في مباراتين، والفريق لم يفز منذ فترة طويلة والتركة كانت ثقيلة وهناك العديد من اللاعبين بحاجة الى تصاعد الروح المعنوية".

وتعادل المنتخب العراقي لكرة القدم بهدف وحيد أمام منتخب سوريا، ليخفق بالتأهل للملحق الأسيوي بعد ان حل رابعا برصيد 9 نقاط في المجموعة الأولى بعد أن تمكن المنتخب الإماراتي من انتزاع بطاقة الملحق بعد فوزه على كوريا الجنوبية 1-0.

وسجل منتخب سوريا اولاً عن طريق علاء الدالي في الدقيقة الثالثة من الشوط الاول، وتمكن ايمن حسين من تعديل النتيجة في الدقيقة 31 برأسية جميلة لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 1-1.