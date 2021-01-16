شهد مدرباً للميناء خلفاً لتيتا

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي الميناء يوم الأحد عن تسميتها للمدرب عبد الغني شهد خلفاً للمرب المقال تيتا.

وقال طاهر بلص أمين سر التادي لوكالة شفق نيوز، "تم الاتفاق مع المدرب شهد على كافة تفاصيل العقد وسيقود الفريق للمرحلة المقبلة".

وأضاف بلص أن "شهد لن يقود لقاء الميناء المقبلة امام القاسم، بل سيتابع المباراة من المدرجات، وسيتابع اللاعبين، وبعدها سيقود الفريق خلال الحرلات المقبلة".

وأمس السبت، أعلن محمد جابر رئيس نادي الميناء، عن اقالة المدرب الروماني تيتا من مهمته كمدرب للفريق .

وقال جابر لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة قررت بعد لقاء الميناء مع النفط التي انتهت بخسارة الميناء بهدف دون رد اقالة المدرب من مهمة تدريب الفريق.

واوضح ان المدرب تيتا مدرب كبير إلا أنه لم يوفق مع الفريق، مبينا أن الادارة لم تقصر بشأن مستحقات اللاعبين والمدربين إلا أن التوفيق كان غير حاضر.