سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شهد مدرباً للميناء خلفاً لتيتا

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-16T21:30:14+0000
شهد مدرباً للميناء خلفاً لتيتا

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي الميناء يوم الأحد عن تسميتها للمدرب عبد الغني شهد خلفاً للمرب المقال تيتا.

وقال طاهر بلص أمين سر التادي لوكالة شفق نيوز، "تم الاتفاق مع المدرب شهد على كافة تفاصيل العقد وسيقود الفريق للمرحلة المقبلة".

وأضاف بلص أن "شهد لن يقود لقاء الميناء المقبلة امام القاسم، بل سيتابع المباراة من المدرجات، وسيتابع اللاعبين، وبعدها سيقود الفريق خلال الحرلات المقبلة". 

وأمس السبت، أعلن محمد جابر رئيس نادي الميناء، عن اقالة المدرب الروماني تيتا من مهمته كمدرب للفريق .

وقال جابر لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة قررت بعد لقاء الميناء مع النفط التي انتهت بخسارة الميناء بهدف دون رد اقالة المدرب من مهمة تدريب الفريق.

واوضح ان المدرب تيتا مدرب كبير إلا أنه لم يوفق مع الفريق، مبينا أن الادارة لم تقصر بشأن مستحقات اللاعبين والمدربين إلا أن التوفيق كان غير حاضر.

related

هدفان بدقيقة واحدة.. الميناء يعادل الكرخ في الدوري الكروي الممتاز

Date: 2020-12-12 15:16:21
هدفان بدقيقة واحدة.. الميناء يعادل الكرخ في الدوري الكروي الممتاز

الميناء يلوح بالانسحاب من مباراته امام الزوراء احتجاجاً على قرار التطبيعية

Date: 2020-12-17 10:15:22
الميناء يلوح بالانسحاب من مباراته امام الزوراء احتجاجاً على قرار التطبيعية

بعد خسارته مع النفط.. الميناء يقيل مدربه الروماني "تيتا"

Date: 2021-01-16 16:56:11
بعد خسارته مع النفط.. الميناء يقيل مدربه الروماني "تيتا"

نادي الميناء: لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تعاقدنا مع المدرب باسم قاسم

Date: 2021-01-16 17:21:37
نادي الميناء: لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تعاقدنا مع المدرب باسم قاسم

النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

Date: 2020-11-23 13:02:03
النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

في اجواء ماطرة.. السفانة يحسمون الديربي على حساب نفط البصرة

Date: 2020-11-28 18:10:06
في اجواء ماطرة.. السفانة يحسمون الديربي على حساب نفط البصرة

الكاميروني مباي يمنح الميناء فوزاً ثميناً بديربي الجنوب

Date: 2020-12-02 17:45:52
الكاميروني مباي يمنح الميناء فوزاً ثميناً بديربي الجنوب

انسحاب الحشد والميناء من دوري كرة الصالات الممتاز

Date: 2020-12-10 11:50:25
انسحاب الحشد والميناء من دوري كرة الصالات الممتاز