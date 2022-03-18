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شهد: مباراة اليوم جاءت بتوقيت مهم وزامبيا منتخب محترم

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-18T19:49:49+0000
شهد: مباراة اليوم جاءت بتوقيت مهم وزامبيا منتخب محترم

شفق نيوز/ وصف مدرب منتخب العراق لكرة القدم عبد الغني شهد توقيت مباراة العراق وزامبيا بـ"المهم".

وتمكن المنتخب العراقي من الفوز على نظيره الزامبي في مباراة ودية اليوم الجمعة بنتيجة  3-1. 

وقال عبد الغني شهد في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "اللقاء جاء بتوقيت مهم جدا بسبب القرارات الأخيرة للاتحاد الدولي التي سلبت حق العراق من اقامة مباراة العراق والامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم على ملعب المدينة ببغداد".

واضاف "حاولنا جاهدين لكسب اللقاء امام زامبيا لأن الفوز كان مهما في هذا الوقت لاسيما وهو يتحقق على منتخب محترم يمتلك سمعة جيدة وإمكانيات فنية عالية يتميز لاعبيه باللياقة والالتحام القوي".

وبين شهد "حاولنا اشراك اكبر عدد من لاعبينا وزجهم في المباراة وإشراكهم في اللقاء التجريبي الودي الذي سمح به التبديلات لست لاعبين".

وختم حديثه بالقول؛ "نتمنى أن نوفق في المباراة المقبلة امام الامارات وان نسير بالاتجاه الصحيح في مشوانا المقبل".

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