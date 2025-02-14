شهد طرد لاعبين من زاخو.. "ديربي" كوردستان ينتهي بالتعادل السلبي

شفق نيوز/ تعادل فريق أربيل مع ضيفه زاخو، في مباراة "ديربي" إقليم كوردستان، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً في ملعب فرانسو حريري وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وشهد اللقاء حالتي طرد للاعبين من زاخو بأقل من ثلاث، هما محمد علي عبود، والمحترف النيجيري ديبو جي، في الدقيقتين 76 و79 ليكمل زاخو المباراة بتسعة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع رصيده للنقطة 39 بالمركز الأول، ورفع أربيل رصيده إلى النقطة 29 بالمركز الثامن.