شهد: بعض مراكز المنتخب العراقي بحاجة إلى لاعبين أكثر جاهزية

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي عبد الغني شهد، يوم الأربعاء، أن بعض المراكز بحاجة إلى لاعبين أكثر جاهزية ومقدرة على أداء الواجبات، فيما نفى رفضه لتواجد اللاعبين العراقيين المغتربين في تشكيلة المنتخب.

وقال شهد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، تابعته وكالة شفق نيوز "لدينا مباراتان وإحصائيات نتائج المنتخب العراقي ليست في مصلحتنا، وعلينا ان نكون واقعيين خصوصاً بمسألة اختيار اللاعبين ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني".

واضاف "بعض المراكز تحتاج الى لاعبين اكثر جاهزية واقناعاً للمدرب، كما أن لدينا من 8 إلى 10 لاعبين بنفس المواصفات من امثال احمد فرحان، وعلي حصني، وحسن عبد الكريم، وزيدان إقبال، وبشار رسن، لذلك علينا ان نختار الانسب".

وأشار شهد إلى أن "مهمة التدريب تكاملية وسبب لقائي مع مدرب المنتخب السابق زيليكو بيتروفيتش حصلت فيها على الكثير من الاحصائيات عن اللاعبين".

ونبه إلى أن "مهمتي قصيرة ولمباراتين، مهمتي مهمة وطن، انا مستقر مع نادي نفط الوسط ومتوفر لي كل شيء، لكنني اتفقت مع الاتحاد ان تكون المهمة لمباراتين فقط وفي حال كُتب لها النجاح فلكل حادث حديث".

وشدد على انه "يجب ان يتحلى لاعب المنتخب الوطني بشخصية قوية ويتحمل كافة الضغوطات الاعلامية او داخل المباريات".

وبشأن موقفه من اللاعبين العراقيين المغتربين، أوضح شهد "اغلب اللاعبين المغتربين انا من بادر باستدعائهم للمنتخب الاولمبي، فمسألة التشكيك بأني احارب المغتربين مبنية على اساس خاطئ. والافضل سيتواجد في مباراتي الامارات وسوريا".

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد يونس محمود "لحد الان لم يبلغنا الاتحاد الاسيوي بمكان مباراة منتخبنا الوطني امام الامارات والاولوية هي بغداد ومن ثم البصرة والاردن ونحن نعمل منذ فترة طويلة على هذا الملف".

واكد "لدينا اتصال باللاعبين كافة ومن لديه مشاكل ادارية فهي بسبب تراكمات سابقة فهذه مسألة قانون دولة ولا نستطيع مخالفة القانون".

وتنتظر المنتخب العراقي لكرة القدم مباراتين أمام منتخبي الإمارات وسوريا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.