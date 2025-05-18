شهدت 3 حالات طرد.. الشرطة يفوز على ديالى بـ"شق الأنفس" ويتصدر مؤقتاً

شفق نيوز/ ‏تمكن فريق الشرطة من تحقيق فوزاً صعباً على ضيفه ديالى، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة في ملعب الشعب الدولي عند الساعة الـ8:30 مساءً، وانتهت لصالح الشرطة بنتيجة 1-0.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف. وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90+3 ليسجل الشرطة هدفه القاتل عن طريق الهداف مهند علي.

‏وشهد اللقاء إضافة 18 دقيقة كوقت بدل ضائع، وإشهار ثلاث بطاقات حمراء حيث تم طرد لاعب فريق ديالى حسين يونس في الدقيقة 56 من عمر المباراة لتعمده ضرب لاعب نادي الشرطة، كما طرد مدرب الشرطة مؤمن سليمان في الدقيقة 90+9 لكثرة اعتراضه، وكذلك طرد لاعب ديالى المحترف ناتانيل نانكولو في الدقيقة 90+10 لاعتراضة بشدة على الحكم.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 74 بالمركز الأول مؤقتاً لحين نتيجة مباراة الزوراء والحدود، بينما تجمد رصيد ديالى عند النقطة 31 بالمركز 17.

وحضر مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم الأسترالي غراهام أرنولد، مباراة الشرطة وديالى وكان يراقب المباراة واللاعبين من مقصورة الملعب خلال شوطي اللقاء، وذلك لرصد اللاعبين الأكفاء لتمثيل المنتخب في لقائي كوريا الجنوبية والأردن الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.