شهدت توقفاً بسبب شغب الجماهير.. الشرطة يخطف ثلاث نقاط ثمينة من أربيل (صور)

شفق نيوز/ خطف فريق الشرطة ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه أربيل، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب فرانسو حريري عند الساعة الـ7:30 مساءً، وانتهت لصالح الشرطة بنتيجة 2-0.

واأنتهى الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بهدف دون مقابل لأربيل، جاء الهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق مهند علي.

وفي الشوط الثاني جاء هدف الشرطة الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح مهند علي في الدقيقة 66 بعد أن أخفق في تنفيذها في المرة الأولى وأعادها الحكم لتحرك حارس المرمى أثناء التنفيذ، وبعد تسجيل الهدف في التنفيذ الثاني دخل الجمهور أرضية الملعب وبدأوا برمي قناني المياه احتجاجاً على قرار الحكم، ليتم إيقاف المباراة لمدة 12 دقيقة، وتم إبعاد الجمهور من أرضية الملعب واستئناف المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 62 محتفظاً بالمركز الثاني، وتجمد رصيد أربيل عند النقطة35بالمركز15.