شهدت انسحاب 6 مرشحين.. انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي الميناء الرياضي

شفق نيوز/ في انتخابات رافقتها انسحابات واعتراضات على بعض المرشحين، جرت اليوم السبت، انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الميناء الرياضي.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من:

عادل ناصر 175 صوت

نزار طه 174 صوت

فرحان الفرطوسي 167 صوت

احمد كاظم 165 صوت

علي هاني 164 صوت

يونس حسن 151 صوت

اياد عباس 143 صوت

طاهر بلص 125 صوت

بشار هادي 102 صوت

عقيل عبد الحسن 99 صوت

علوان موسى 61 صوت

يوسف رحيمه 61 صوت

محمد جابر 46 صوت

وسبق الانتخابات، انسحاب بعض المرشحين من الانتخابات لاعتراضهم على تواجد فرحان الفرطوسي وعادل ناصر، وكان المنسحبون كل من: جليل حنون وعقيل هاتو وكريم جاسم وسليم خميس وداخل حسن ومرتضى عبدالحسين.