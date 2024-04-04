شهدت المباراة قطع النقل التلفزيوني.. نفط البصرة يجتاز نظيره الميساني بـ10 لاعبين بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تغلب نادي نفط البصرة، يوم الخميس، على مضيفه نفط ميسان بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب ميسان الاولمبي والتي شهدت تأخر انطلاقها عشرة دقائق عن موعدها المقرر في الساعة الثالثة عصرا وذلك لأسباب فنية، كما مدد الحكم الشوط الاول ربع ساعة اخرى بسبب تكرار مراجعته لـ"الڤار" تحققا من الاهداف التي سجلت والحالات التحكيمية الاخرى.

وسجل نفط ميسان اولا في الدقيقة الثانية عن طريق المحترف اليمني رامي الوسماني ، وجاء هدف التعديل لنفط البصرة عن طريق المحترف جلسون دي ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 17 ، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدف التقدم لنفط البصرة في الدقيقة 45+14.

وفي الشوط الثاني استمرت المباراة على حالها حتى نهاية المباراة.

وشهد اللقاء طرد لاعب فريق نفط البصرة احمد سعيد في الوقت الأصلي للشوط الاول لتعمده اللعب الخطر ليكمل نفط البصرة المباراة بعشرة لاعبين .

وقطع البث التلفزيوني في الدقيقة 83 من عمر المباراة بسبب خلل كهربائي حدث في الملعب، مما ادى لقطع بث منظومة النقل بالكامل ، وقد حمّلت القناة الناقلة ادارة نادي ميسان هذا الخلل لعدم اخذ الاحتياطات لمثل هكذا طوارىء.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف علي حسين علي حكم ساحة ، وكرار دوهان مساعدا أولا، وباقر سلام مساعدا ثانٍ، وحامد طالب حكما رابعا، ومحمد سلمان حكم "فار".