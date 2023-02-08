شنيشيل يكشف موعد تجمع المنتخب الأولمبي استعداداً لبطولة الدوحة

شفق نيوز / كشف مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الأربعاء، عن تجمع لاعبي المنتخب بعد توقف الدوري استعداداً للمشاركة ببطولة الدوحة الدولية، مبينا أن الاتحاد العراقي يسعى "بقوة" لتهيئة مستلزمات نجاح الفريق.

وقال بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال التقى مدربَ المنتخب الأولمبي راضي شنيشل في مقرّ الاتحاد، وتمت مناقشة توفير جميع مستلزماتِ النجاح لمِشوار المنتخب الأولمبيّ للاستحقاقاتِ المقبلة".

ونقل البيان عن مدرب المنتخب الأولمبي قوله إن "الاتحادَ يسعى بقوةٍ لتهيئة جميع الأمور المساعدة لنجاحِ مهمة المنتخب الأولمبيّ، ومنها المشاركة في بطولةِ الدوحة الدوليّة الوديّة للمنتخباتِ الأولمبيّة".

وأضافَ أن "المشاركة في البطولةِ ستكون فرصةً مميزةً لإعداد المنتخبِ للدخول في منافساتِ بُطولةِ غرب آسيا الرابعة التي تقام في العراق".

وأشار شنيشل إلى إن "الملاك التدريبيّ يتابع اللاعبين المحليين والمحترفين بصورةٍ مستمرةٍ للاطلاع على مستوياتهم الفنيّة لاختيار التشكيلةِ المناسبةِ لتمثيل المنتخبِ الأولمبي في البطولات المقبلة، وليكونوا نواةً لرفد المنتخبِ الوطنيّ باللاعبين الجيدين".

وبيّن مدربُ المنتخب الأولمبي راضي شنيشل إن "تجمع المنتخب الأولمبيّ سيكون بعد توقفِ الدوري للإعداد للمشاركةِ ببطولةِ الدوحة الدوليّة الوديّة".