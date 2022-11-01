شنيشل يؤشر جوانب إيجابية بوديات العراق المقبلة: ستكسر حاجز الخوف

شفق نيوز/ قال مدرب منتخب العراق المؤقت راضي شنيشل، يوم الثلاثاء، إن المباريات الودية مع فرق قوية تعود بالإيجاب اكثر من السلب وتخدم المنتخب، مشيراً الى انها تكسر حاجز الخوف لدى اللاعبين.

وأوضح راضي شنيشل بعد اول وحدة تدريبية للمنتخب، أن "المباريات القوية مع فرق معروفة تكسر حاجز خوف لاعبينا من الفرق القوية، سيما بعد أن لاحظت ان لاعبي منتخبنا دائما يكونوا متخوفين من مواجهات الفرق التي تمتلك تصنيفا عالميا".

واشار الى ان "خوض مباريات قوية مع منتخبات ستلعب في كأس العالم المقبلة فيه جوانب ايجابية تخدم منتخبنا".

وتابع ان "منتخبات عدة سبقتنا بهذا التوجه وكسرت حاجز الخوف خصوصا منتخبات الخليج ونجحت الى حد كبير".

وأجرى منتخب العراق اول وحدة تدريبية له في ملعب الشعب الدولي تحت اشراف المدرب راضي شنيشل استعدادا لخوض اربع مواجهات دولية ودية على مستوى عال .

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللاعبين الذين شاركوا في تدريبات اليوم، هم: جلال حسن، دولفان مهدي، حسن أحمد، أحمد شاكر، أحمد عبد الحسين، علاء عباس، حسن عبد الكريم، محمد قاسم، حسين جبار، إبراهيم بايش، حمزة عدنان، أمجد عطوان، أيمن حسين، زيد ياسين، علي فائز، شهاب رزاق، كرار عامر، أحمد زيرو، أحمد يحيى، مناف يونس وسجاد جاسم.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، سيتعذرُ على لاعبِ الصفاقسي التونسي حسين علي الالتحاق مع المُنتخبِ العراقي بعد تَغييرِ أجندةِ مُبارياتِ النادي التي تتزامنُ مع مُبارياتِ المُنتخبِ العراقي.