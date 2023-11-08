شنيشل يوضح الهدف من معسكر إسبانيا: استعدادا لكأس آسيا وأولمبياد باريس

شفق نيوز/ رأى مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، يوم الأربعاء، أن الهدف من المعسكر التدريبي في إسبانيا، واللعب مع منتخبات قوية، هو الوصول لجاهزية أفضل لبطولة آسيا المقررة بقطر، والاستعداد لأولمبياد باريس.

وقال شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر القادم في إسبانيا، سيتضمن خوض مواجهات ضد منتخبات قوية، حيث سيلاقي منتخبي أمريكا، وساحل العاج، في مباراتين وديتين"، مؤكداً أن "المنتخبين قويين وستعود مواجهتهما بالفائدة لفترة الإعداد قبل الدخول في المعترك الآسيوي الأهم".

وأضاف أن "عدداً من لاعبي الأولمبي الذين التحقوا بالمنتخب الأول لن يعودوا للأولمبي مرة أخرى لالتزاماتهم"، لافتاً إلى أن "المهمة الوطنية وتأهل العراق لنهائيات آسيا وكأس العالم، سيكون إنجازا للكرة العراقية".

وأكد شنيشل، استعداده لتفريغ أي لاعب يراه المدرب خيسوس كاساس يخدم المنتخب"، مشيراً إلى أن "المنتخب الأولمبي سيغادر إلى إسبانيا يوم 13 تشرين الثاني الجاري، وسيستمر لغاية الـ 22 من الشهر ذاته، وبعدها سيتم اختيار القائمة الأساسية التي سيدخل بها لبطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس".