شنيشل يوجه نصيحة للمدرب الإسباني كاساس: اختر بنفسك

شفق نيوز / رأى مدرب المنتخب العراقي الحالي لكرة القدم، راضي شنيشل، يوم الأربعاء، أن اختياره للاعبين جاء وفق قناعاته، فيما وجه نصيحة للمدرب الإسباني الجديد كاساس قبل توليه مهمة تدريب المنتخب.

وقال شنيشل، لوكالة شفق نيوز: "حاولنا اختيار المجموعة الاميز رغم وجود لاعبين مميزين برزوا في الدوري الممتاز من الشباب واللاعبين السابقين الذين مثلوا المنتخب سابقا".

وأضاف أنه "اتفق مع اتحاد الكرة في آلية مستقبلية لاختيار نوعية اللاعبين ، موضحا ان "فكرتي بالتنسيق مع الاتحاد ينصب حول اختيار لاعبين شباب يتم تهيئتهم ليبقوا في المنتخب للمدى البعيد" .

ودعا شنيشل، المدرب الاسباني الجديد إلى "اختيار اللاعبين بنفسه وألّا تفرض عليه أسماء لتكون ضمن تشكيلات المنتخب الوطني في منافسات مهمة" .

وكان المدرب راضي شنيشل، قد أفاد أمس الثلاثاء، بأن المباريات الودية مع فرق قوية تعود بالايجاب أكثر من السلب وتخدم المنتخب الوطني، وتكسر حاجز خوف اللاعبين من الفرق القوية، لا سيما بعد أن لاحظ لاعبي المنتخب دائما يكونوا متخوفين من مواجهات الفرق التي تمتلك تصنيفا عالياً.