شنيشل ينصح التطبيعية بـ"الأجنبي": لم أُفاتح رسمياً بتدريب المنتخب العراقي

شفق نيوز/ اكد راضي شنيشل مدرب فريق نادي الزوراء، يوم الاثنين، أن الهيئة التطبيعية لم تفاتحه بشأن تدريب المنتخب العراقي، مقدماً نصيحة للهيئة بالتعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إنه "يسمع من هنا وهناك وعبر عدد من وسائل الاعلام والمواقع نية التطبيعية لتكليفه بتدريب المنتخب العراقي ، الا ان اي جهة رسمية لم تفاتحه بشكل رسمي".

واضاف، "لانية لديه شخصياً بمهمة تدريب المنتخب ولايفكر في الوقت الحالي بذلك ، مبيناً انه "يرى العشوائية في التخطيط وفي اعداد المنتخب العراقي لاهم بطولة عالمية مقبلة".

ونصح شنيشل التطبيعية بـ"التعاقد مع مدرب اجنبي على مستوى عال جداً ، بامكانه ايصال المنتخب الى نتائج جيدة في التصفيات المؤهلة لكاس العالم".

واوضح، ان "المدرب الاجنبي الخبير المتطور بامكانه ان يعد المنتخب ويهيئه بشكل جيد حتى وان لم يكن لديه معرفة مسبقة عن اي منتخب ، وذلك من خلال متابعة اللاعبين العراقيين والاطلاع على مستوياتهم عبر اقراص وسيديات لمباريات المنتخب والدوري ليقف على مكامن الضعف والقوة للفريق".

ولفت الى ان "المنتخب العراقي بحاجة الى مدرب اجنبي على مستوى عال في هذه المرحلة بالذات لأن فترة المنافسات المؤهلة لكاس العالم تستمر مدة عشرة اشهر اي بمعدل مباراتين كل شهرين وبعدها ربما يقود المنتخب في كاس العالم اذا ما تأهلنا ويبقى معه في المراحل المقبلة ليتم الاستقرار الفني والتاقلم مابين لاعبي المنتخب والمدرب".