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شنيشل "يمتدح" المدرب الجديد.. المنتخب الوطني يتغلب على الكهرباء "ودياً" قبل التوجه لإسبانيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-05T14:52:35+0000
شنيشل "يمتدح" المدرب الجديد.. المنتخب الوطني يتغلب على الكهرباء "ودياً" قبل التوجه لإسبانيا

شفق نيوز/ تغلبَ المُنتخبُ الوطنيّ على فريقِ الكهرباء بهدفين من دون مقابلٍ في المُباراةِ الوديّةِ التي احتضنها ملعبُ الشعب الدوليّ، وتناوبَ على إحرازِ هدفي المباراة حسين جبار (12)، وأيمن حسين (27).

وقال الاتحاد العراقي للكرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وقبل انطلاقِ المُباراةِ كانت هناك محاضرةٌ من قبل المدربِ راضي شنيشل الذي أبدَى تفاؤله بتواجدِ الطاقمِ الإسبانيّ، وبفكرهم التدريبيّ العالي"، ناصحاً اللاعبين بـ"ضرورةِ التركيزِ في المرحلةِ المُقبلة"، مُتمنياً أن "يعكس اللاعبُ العراقيّ في المُواجهاتِ صورةً طبيةً عن مُستواه الفنيّ".

وأوضحَ شنيشل: إن "الجلسةَ التي عقدت مع الجهازِ الفنيّ الإسبانيّ كانت مُثمرةً، وإن الحديثَ معهم كان ذا قيمةٍ فنيةٍ عاليةٍ"، مُبدياً "تعاونه المفتوح أمامهم بالطريقةِ التي تعكسُ صورةً ناصعةً عن المُدربِ العراقيّ، وتعاونه من أجل خدمةِ كرتنا".

على صعيدٍ مُتصلٍ، ووفق بيان الاتحاد، يخوضُ المُنتخبُ الوطنيّ، "يوم غدٍ الأحد في الساعةِ الحادية عشرة صباحاً في ملعبِ الشعب، آخرَ وحداته التدريبيّة قبل التوجهِ إلى إسبانيا فجر الاثنين، وستكون التدريباتُ مفتوحةً أمام وسائِل الإعلامِ كافة".

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