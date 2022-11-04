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شنيشل يكشف لشفق نيوز عن تشكيلة العراق لمباراتي المكسيك والإكوادور

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-04T17:16:21+0000
شنيشل يكشف لشفق نيوز عن تشكيلة العراق لمباراتي المكسيك والإكوادور

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي راضي شنيشل، يوم الجمعة، عن قائمة بأسماء 25 لاعباً سيمثلون المنتخب في مباراتي المكسيك والاكوادور المقرر إقامتهما في اسبانيا.

وتألفت القائمة من جلال حسن، دلوفان مهدي، حسن أحمد، هيران أحمد، محمد قاسم، حسين جبار، حمزه عدنان، إبراهيم بايش، علي فائز، زيد تحسين، أحمد عبد الحسين، علاء عباس، حسن عبد الكريم، شهاب رزاق، أمجد عطوان، أيمن حسين، كرار عامر، سجاد جاسم، مناف يونس، أحمد زيرو، أحمد يحيى.

كما تضم القائمة اللاعبين المحترفين الذين سيلتحقون بالمنتخب وهم الكسندر اوراها الآي فاضل عمار محسن امير العماري.

وواصلَ المنتخب العراقي تحضيراته، عصر اليوم الجمعة، في ملعبِ الشعب الدوليّ في العاصمةِ بغداد، استعداداً لمواجهتي منتخبي المكسيك والإكوادور ودياً في 9 و 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، قبلَ أن يخوضَ غداً السبت في الساعةِ الثانية والنصف ظهراً لقاءً ودياً ضد نادي الكهرباء، أحد فرق الدوري الممتاز.

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