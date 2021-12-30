شنيشل يكشف حقيقة إبعاد لاعبين عن صفوف الصقور

شفق نيوز / نفى مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم، راضي شنيشل، يوم الخميس، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إبعاده عدداً من اللاعبين عن صفوف الفريق الأزرق.

وأشار شنيشل، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أنه "متمسك بجميع اللاعبين في الوقت الحالي، ولا توجد لديه أية نية للاستغناء عن أي لاعب".

وأضاف أن "الفريق الأزرق في الطريق الصحيح، والهدف من هذه الشائعات التأثير على مسيروة اللاعبين في مسابقة الدوري الممتاز، لاسيما أن الصقور يحتل المركز الثاني وقادر على اعتلاء صدارة الترتيب خلال الجولات المقبلة" .

ودعا مدرب الصقور، جميع وسائل الإعلام، إلى "التأكد من هكذا أنباء من خلال المواقع الرسمية للنادي، في حال تم التعاقد أو الاستغناء عن لاعبين".