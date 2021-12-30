سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شنيشل يكشف حقيقة إبعاد لاعبين عن صفوف الصقور

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-30T20:04:24+0000
شنيشل يكشف حقيقة إبعاد لاعبين عن صفوف الصقور

شفق نيوز / نفى مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم، راضي شنيشل، يوم الخميس، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إبعاده عدداً من اللاعبين عن صفوف الفريق الأزرق.

وأشار شنيشل، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أنه "متمسك بجميع اللاعبين في الوقت الحالي، ولا توجد لديه أية نية للاستغناء عن أي لاعب".

وأضاف أن "الفريق الأزرق في الطريق الصحيح، والهدف من هذه الشائعات التأثير على مسيروة اللاعبين في مسابقة الدوري الممتاز، لاسيما أن الصقور يحتل المركز الثاني وقادر على اعتلاء صدارة الترتيب خلال الجولات المقبلة" .

ودعا مدرب الصقور، جميع وسائل الإعلام، إلى "التأكد من هكذا أنباء من خلال المواقع الرسمية للنادي، في حال تم التعاقد أو الاستغناء عن لاعبين".

related

أول تصريح لراضي شنيشل بعد تسلمه مهام تدريب الصقور

Date: 2021-11-08 06:57:03
أول تصريح لراضي شنيشل بعد تسلمه مهام تدريب الصقور

ملعب الشعب يستضيف قمة الجوية والشرطة

Date: 2021-01-22 06:57:32
ملعب الشعب يستضيف قمة الجوية والشرطة

التعادل السلبي يحسم قمة أربيل والقوة الجوية في الممتاز

Date: 2021-06-27 20:38:18
التعادل السلبي يحسم قمة أربيل والقوة الجوية في الممتاز

اتحاد القدم يجري تغييرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

Date: 2019-10-23 22:14:42
اتحاد القدم يجري تغييرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

البرازيلي فييرا مدرباً.. تغييرات بالجملة في هيكلة الصقور

Date: 2021-08-15 20:55:14
البرازيلي فييرا مدرباً.. تغييرات بالجملة في هيكلة الصقور

إدارة الجوية تقنع أيوب اوديشو بالعدول عن قرار مغادرة الفريق

Date: 2021-04-09 17:21:02
إدارة الجوية تقنع أيوب اوديشو بالعدول عن قرار مغادرة الفريق

أبرزها ديربي العراق.. تعرف على مواعيد الجولة 8 من الدوري الممتاز

Date: 2021-11-01 08:27:31
أبرزها ديربي العراق.. تعرف على مواعيد الجولة 8 من الدوري الممتاز

الميناء يعزز مركزه السابع بثنائية في شباك بطل الدوري

Date: 2021-07-12 18:45:46
الميناء يعزز مركزه السابع بثنائية في شباك بطل الدوري