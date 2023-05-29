شنيشل يقيّم بطولة غرب آسيا: محطة لأولمبياد باريس والجمهور سيساعدنا

شفق نيوز/ وصف مدرب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الاثنين، مجموعة العراق في بطولة غرب آسيا بأنها "طبيعية"، فيما بيّن أن الهدف الأكبر منها التواجد لأولمبياد باريس.

وقال راضي شنيشل في بيان نشره الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد إجراءِ قرعة بُطولةِ غرب آسيا، وورد لوكالة شفق نيوز إن "مبارياتَ البطولة تعدُّ ضمن المحطاتِ الإعداديّة لخوضِ غمار أولى الخطوات نحو التواجد في اولمبياد باريس".

وأضاف شنيشل "أجد أن مستوياتَ منتخبات غرب القارة في مثل هذه الأعمار متقاربةٌ، إلا فيما ندر، لذا فالقرعةُ جاءت طبيعيةً، ونأملُ أن نحققَ نتائجَ ايجابية".

وتابع أن "بطولة غرب آسيا ستوفرُ لنا مساحةً فنيةً ايجابيةً من خلال المُبارياتِ لتحقيق الهدفِ الأهم وهو خوض المنافسات لتشخيصِ الايجابيات من أجل تعزيزها والسلبيات لمعالجتها"، لافتا إلى "إن البطولةَ ستقام بضيافةِ العراق، ومن المُتوقع أن تشهدَ حضوراً جماهيرياً غفيراً، فالطموحُ سيبقى التتويجَ باللقبِ كحال جميع المنتخباتِ المُشاركة".

واختتم مدربُ المنتخب الأولمبي حديثه قائلاً:" قائمةُ المنتخب الأولمبيّ الحالية، والتي سبقَ أن سلمت إلى اللجنةِ المنظمة، هي خاصةٌ فقط ببُطولةِ غرب آسيا، فيما ستتمّ إضافة لاعبين جدد سواء كان من المُنتخبِ الشبابيّ أو من الدوري المحلي، إضافةً إلى محترفينا في أوروبا".

الجديرُ بالذكر أن بطولةَ غرب آسيا ستنطلقُ في الـ12 إلى 20 من شهر حزيران المقبل على ملاعب بغداد وكربلاء.