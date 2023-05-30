شنيشل يقرر استدعاء لاعبين من منتخب الشباب إلى الأولمبي: اقتنعت بهم خلال كأس العالم

شفق نيوز/ قرر مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الثلاثاء، استدعاء لاعبين من منتخب الشباب الى الاولمبي وقال إنه "اقتنع" بادائهم خلال بطولة كأس العالم وأنهم سيكونون ضمن تشكيلة المنتخب الاولمبي في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس العام 2024.

وقال شنيشل لشفق نيوز، إنه "كان يرغب بضم لاعبين من منتخب الشباب ممن اقنعوه في بطولة كأس العالم، وقد بعث خمسين اسماً لاتحاد غرب اسيا وهو ينتظر موعد ارسال الاسماء".

وأضاف، "كان بإمكاني اضافة اسماء لاعبين من منتخب الشباب للقائمة التي ضمت 50 اسماً ، لكنه أرى من الخطأ ان توجه الدعوة للاعبين الشباب وهم في المنافسات العالمية وكنا لا نعلم هل سيتأهل المنتخب أم لا".

واكد شنيشل، ان "الاسماء الخاصة بلاعبي الشباب التي تم تحديدها من قبلنا سيكونون ضمن قائمتنا النهائية التي سترسل للاتحاد الآسيوي وربما ستكون هناك اسماء محترفين ومحليين جُدد سنضمها للمنتخب من خلال متابعتنا للدوري العراقي الممتاز"، مبينا ان "ابوابنا ستبقى مشرعة للذين يستحقون تمثيل المنتخب".

الجدير بالذكر ان بطولة غرب آسيا التي ستنطلق في الـ12 الى 20 من شهر حزيران على ملاعب بغداد وكربلاء. واسفرت قرعة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية التي ضيفتها العاصمة الاردنية عمان عن تواجد منتخبنا في المجموعة الاولى الى جانب كل من الإمارات و الاردن، وشهدت المجموعة الثانية تواجد ايران الى جانب كل من فلسطين و سوريا فيما حلت لبنان و اليمن وعمان في المجموعة الثالثة.