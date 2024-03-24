شنيشل "يغلق" مباراة الأولمبي العراقي والشرطة أمام وسائل الإعلام والجمهور

شفق نيوز/ أعلن المدير الإداري للمنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، جبار هاشم، يوم الأحد، أن المباراة التجريبية مع فريق الشرطة ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام والجمهور لأسباب فنية.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز، إن "الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة المدرب راضي شنيشل، قرر أن تكون مباراة المنتخب مع فريق نادي الشرطة التي ستقام مساء اليوم، مغلقة أمام وسائل الإعلام كافة والجمهور لأسباب فنية بحتة".

وبين أن "الكادر التدريبي يرى أن هذا القرار مناسب ويخدم مشوار المنتخب في مهمته الآسيوية المقبلة".

ويلاقي المنتخب الأولمبي العراقي فريق نادي الشرطة وصيف دوري نجوم العراق، في الساعة التاسعة والنصف ليلاً على ملعب الميناء، في مباراة تجريبية لكلا الفريقين استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ويعسكر المنتخب الأولمبي في محافظة البصرة منذ 16 آذار/ مارس الجاري ولغاية 27 منه، تحضيراً للنهائيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي ستقام منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل في دولة قطر.

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبي العراقي تحت 23 سنة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية وتايلند وطاجيكستان.