شنيشل يعلن قائمة الأولمبي العراقي لنهائيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس

شفق نيوز/ اختار مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، يوم الأربعاء، (25) لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لمنتخبات دون (23 عاماً) والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، عبد الجبار هاشم، إن اللاعبين الـ(25) الذين وقع عليهم الاختيار هم كل من: (كميل سعدي، حسين حسن، حسن عباس، زيد تحسين، أحمد مكنزي، يوسف الإمام، رومان دولاتشي، علي الموسوي، بلند آزاد، كرار سعد، منتظر عبد الأمير ، هلو فايق، زيد إسماعيل، نهاد محمد، كرار محمد، علي جاسم، مصطفى سعدون، آمين الحموي، رضا فاضل، منتظر محمد، محمد هيثم، سالم أحمد، حسين عامر، عمر مجباس، حسن خالد).

ويلعب المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات السعودية وطاجيكستان وتايلاند، في النهائيات التي تنطلق في 15 من شهر نيسان الجاري.