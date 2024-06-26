شنيشل يعلن أسماء "الكتيبة العراقية" لأولمبياد باريس ولاعبيه الثلاثة "الكبار"

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، يوم الأربعاء، عن أسماء اللاعبين الثلاث فوق السن القانوني للمنتخب الاولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024، كاشفاً عن قائمة بأسماء لاعبي الاولمبي العراقي الذين سيمثلون العراق في الأولمبياد

ودعا شنيل اللاعبين سعد ناطق مدافع، وابراهيم بايش وسط، وايمن حسين مهاجم.

وتألفت قائمة الأولمبي كل من: حسين حسن وكميل سعد وحسن عباس لحراسة المرمى، والدفاع كرار سعد وزيد تحسين ويوسف الامام ومصطفى سعدون وأحمد مكنزي وحسين عامر وسعد ناطق وحسين علي، وللوسط كرار محمد وابراهيم بايش ونهاد محمد وعلي جاسم ويوسف الأمين ومنتظر عبد الامير وبلند ازاد ومنتظر محمد، وللهجوم ايمن حسين وحسين عبد الله ورضا فاضل.