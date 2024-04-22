شنيشل يعلن تشكيلة الأولمبي العراقي لموقعة السعودية "الحاسمة"

شفق نيوز/ اعلن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، عن التشكيلةُ الأساسية للمنتخب لمُواجهةِ نظيره السعودي مساء اليوم الاثنين ضمن الجولةِ الثالثة لبطولة كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً الجارية أحداثها في دولة قطر والمؤهلة لدورةِ باريس الأولمبية.

وتألفت التشكيلة من حسين حسن ومصطفى سعدون وزيد تحسين ويوسف الامام وأحمد مكنزي ومنتظر محمد وحسين عامر وكرار محمد ونهاد محمد وأمين الحموي وعلي جاسم.

وكان شنيشل، قال لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم الإثنين، إن "المنتخب اليوم سيواجه فريق على مستوى عال، وعلى اللاعبين بذل كل مالديهم لتحقيق الفوز في مباراة مصيرية، لا يخدم فيها غير الفوز، وعليه فإن التفكير كله ينصب نحو تحقيق نتيجة إيجابية لا غير".