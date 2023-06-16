شنيشل يعلن تشكيلة المنتخب العراقي الاولمبي للقاء الإمارات في غرب آسيا

شفق نيوز / أعلن مدرب منتخب العراق الاولمبي راضي شنيشل، التشكيلة الاساسية للمنتخب لمواجهة نظيره الإماراتي، مساء اليوم الجمعة.

ويخوض المنتخب مباراة الإمارات في ختام منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى لبطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً.

وتألفت التشكيلة من كميل سعد لحراسة المرمى ولخط الدفاع مصطفى سعدون وزيد تحسين ويوسف الإمام وكرار سعد، ولخط الوسط منتظر عبد الامير وكرار محمد ونهاد محمد ومنتظر محمد وبلند حسن، ولخط الهجوم حسين اللاوندي.