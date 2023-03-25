شنيشل يعلن التشكيلة الأساسية لمواجهة المنتخب الكوري الكوري في بطولة الدوحة

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، راضي شنيشل، مساء اليوم السبت، عن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها نظيره الكوري الجنوبي، ضمن بطولة الدوحة الدولية لمنتخبات دون 23 عاماً.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التشكيلة تتألف من رضا عبد العزيز لحراسة المرمى، ولخط الدفاع يوسف الإمام، وزيد تحسين، وكرار سعد، ومصطفى سعدون، ولخط الوسط منتظر عبد الامير، وكرار محمد علي، ونهاد محمد، وماركو فرج، وامير احمد، وللهجوم حسين عبد الله.